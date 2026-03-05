Mardin'de Elektrik Trafosunda Patlama

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şenyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir direğin üzerindeki elektrik trafosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama medyana geldi. Patlamanın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, İhbarla olay yerine enerji şirketi bakım ve onarım ekipleri sevk edildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arızanın giderilmesinin ardan bölgeye yeniden elektrik verildiği belirtildi.