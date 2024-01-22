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Mardin'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan olayda, Şiyar E. isimli şüpheli eşi Vatfa E'yi bıçakla öldürdü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayın sebebi henüz belirlenemezken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Vatfa E, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Mardin\'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
22.01.2024 - 21:23,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Vatfa E'yi (27) bıçakla öldüren Şiyar E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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