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Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı

Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin\'de FETÖ firarisi yakalandı
18.12.2023 - 14:47,
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Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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