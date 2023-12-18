Mardin\'de FETÖ firarisi yakalandı

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Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi•
Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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