Mardin\'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Mardin'in Derik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hakkında, "Yağma" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan R.İ. Derik'te yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.