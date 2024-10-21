Mardin'de Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı

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Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda, açılışı yapılan "Hayır Çarşısı"nda, kadınların hazırladığı yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler satışa sunuldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Mısırlı alim Prof. Dr. Vasfi Aşur, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'de çok ciddi zorluklar yaşandığını söyledi.

Yaşanan zorluklara rağmen çok şerefli bir direnişin de olduğunu belirten Aşur, İHH tarafından Gazze'deki insanlara destek olmak için Mardin'de Hayır Çarşısı açıldığını kaydetti.

Aşur, "İHH, Gazze konusunda çok duyarlı bir kuruluşumuz. Yardımlar gönderdi. Şu anda da yardımlar gönderiyor. İHH'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Timurağaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Filistin ve Kudüs meselesini sürekli canlı tutabilmek ve topluma bunu yayabilmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Daha sonra Hayır Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelir, Gazze için bağışlanacak.

Açılışa, AK Parti Mardin Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin de katıldı.