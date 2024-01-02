Mardin\'de Hafızlık İcazet Belgesi Alan Öğrenciler Çanakkale-Bursa Gezisine Uğurlandı

Mardin'de eğitimlerini tamamlayarak hafızlık icazet belgesi alan öğrenciler, Çanakkale- Bursa gezisine uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayarak belge alan öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Geziye katılacak hafızlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

Hafızlar, gezinin düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin'in yaptığı bilgilendirmenin ardından otobüslere geçen öğrenciler ve hocalar uğurlandı.

Geziye katılan hafızlar Çanakkale ve Bursa'daki tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulacak.