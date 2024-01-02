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Mardin'de Hafızlık İcazet Belgesi Alan Öğrenciler Çanakkale-Bursa Gezisine Uğurlandı - Son Dakika
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Mardin'de Hafızlık İcazet Belgesi Alan Öğrenciler Çanakkale-Bursa Gezisine Uğurlandı

Mardin'de hafızlık eğitimlerini tamamlayarak icazet belgesi alan öğrenciler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen geziyle Çanakkale ve Bursa'yı ziyaret edecekler. Öğrenciler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda bir araya gelerek geziye hazırlandılar. Geziye katılan hafızlar, Çanakkale ve Bursa'daki tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulacaklar.

Mardin\'de Hafızlık İcazet Belgesi Alan Öğrenciler Çanakkale-Bursa Gezisine Uğurlandı
02.01.2024 - 15:23,
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Mardin'de eğitimlerini tamamlayarak hafızlık icazet belgesi alan öğrenciler, Çanakkale- Bursa gezisine uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayarak belge alan öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Geziye katılacak hafızlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

Hafızlar, gezinin düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin'in yaptığı bilgilendirmenin ardından otobüslere geçen öğrenciler ve hocalar uğurlandı.

Geziye katılan hafızlar Çanakkale ve Bursa'daki tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale, Mardin, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Hafızlık İcazet Belgesi Alan Öğrenciler Çanakkale-Bursa Gezisine Uğurlandı - Son Dakika
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