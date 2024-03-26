Mardin\'de Kaçak Silah Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Mardin'de kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adreste yapılan aramada, 13 şüpheli yakalandı, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 26 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 47 şarjör, 2 bin 147 fişek, G-3 piyade tüfeği dipçiği, çelik yelek, 2 dedektör, 17 cep telefonu, 18 SIM kartı ve hafıza kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi.
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde çift dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka, kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek ve içerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleyebilecek. Ancak kullanıcıların önemli anları da geçme riski bulunuyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, iftar programları kapsamında jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı. Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Programda dualar eşliğinde oruç açıldı.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
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Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 9 sanığa 1 yıl 3 ay ila 25 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme ve yaralama suçlarına iştirak, suça yardım etmek, suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek suçlarından cezalarını belirledi. Olayda kullanılan tüfekleri satan ve ateş eden sanıkların cezaları daha ağır oldu.
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