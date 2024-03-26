Mardin\'de Kaçak Silah Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Çorum'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 9 sanığa hapis cezası verildi

Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 9 sanığa 1 yıl 3 ay ila 25 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme ve yaralama suçlarına iştirak, suça yardım etmek, suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek suçlarından cezalarını belirledi. Olayda kullanılan tüfekleri satan ve ateş eden sanıkların cezaları daha ağır oldu.