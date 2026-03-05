Mardin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kızıltepe'de durdurulan iki araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 4160 paket sigara, 1 kilo 700 gram pipo tütünü, 260 puro ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelemiz, hukukun üstünlüğü ve kamu güvenliğinin tesisi amacıyla kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.