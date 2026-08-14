Mardin'de Kadın Cinayeti: Eşi Gözaltında - Son Dakika
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Mardin'de Kadın Cinayeti: Eşi Gözaltında

Mardin\'de Kadın Cinayeti: Eşi Gözaltında
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Nusaybin'de, S.Ç. karısını bıçakla öldürerek gözaltına alındı. Kadın yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde S.Ç. (66), eşi Asya Ç'ye (68) bıçaklı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kadın Cinayeti: Eşi Gözaltında - Son Dakika

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