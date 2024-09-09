Kızıltepe'de Kaza: 9 Yaralı, 8 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızıltepe'de Kaza: 9 Yaralı, 8 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti

Kızıltepe\'de Kaza: 9 Yaralı, 8 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki Nisa Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

09.09.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Nisa Çelik (8), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi Alakuş mevkinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Mehtap İltem Ç. (39), Selahattin Y. (34), Abdurrahman Y. (21), Nisa Çelik (8), Mazlum Doğan Y. (12), Gülsüm Ç. (10), Hiranur Ç. (8), Muhammet Emin Ç. (3) ve İsmail Ç. (33) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralılardan Nisa Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nisa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Kızıltepe, Otomobil, Hastane, trafik, Mardin, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Kaza: 9 Yaralı, 8 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Kaza: 9 Yaralı, 8 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement