Mardin'de Kan Davası Barış Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
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Mardin'de Kan Davası Barış Töreniyle Son Buldu

Mardin\'de Kan Davası Barış Töreniyle Son Buldu

Mardin'de, aileler arasında 2 yıl önce başlayan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sonlandı. Yerel kanaat önderleri tarafından yürütülen barış görüşmeleri sonucunda aileler kucaklaştı ve barış sağlandı.

28.12.2024 19:57  Güncelleme: 20:01
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MARDİN'de, aileler arasında 2 yıl önceki kavgada 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Olay, 12 Temmuz 2022'de Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Aileler arasında çıkan kavgada, işletmeci 4 çocuk babası Metin Özkeren'in (44) ölümüyle husumet başladı. Husumetin son bulması için bölgenin ileri gelenlerinden Seydo Çılgın, Eyyüp Gökçen, Mehmet Aslan ve Nasır Aydın, ailelerle görüşmeler yaptı. Yaklaşık 6 ay süren görüşmelerin ardından aileler, barışmayı kabul etti. Kızıltepe ilçesinde bulunan Seyda Camisi'nde, barış yemeği programı düzenlendi. Programa bölgenin tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Mehdi Seydaoğlulları, barış heyeti ve her iki ailenin ileri gelenleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmaların ardından bir araya getirilen taraflar, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek el sıkışıp kucaklaştı.

'KAN DAVALARI BÖLGEMİZİN KANAYAN YARALARIDIR'

Arabulucu kanaat önderi Seydo Çılgın, kan davalarının bölgenin kanayan yarısı olduğunu dile getirerek, "2 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay, kan davasına dönüştü. Kanaat önderleri ve alimlerimiz ile birlikte 6 aydır yoğun çaba harcayıp mücadele verdik ve bu barışı sağladık. Her iki aileye de çok teşekkür ediyoruz, çünkü barış görüşmelerinde onlar da ellerinden geleni yapmaya çalıştı. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz ve bu barış ömür boyu devam eder" dedi.

Barış yemeği ikramı ve duanın ardından her ailenin ileri gelenleri tokalaşarak barıştı. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Kan Davası Barış Töreniyle Son Buldu - Son Dakika

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