Mardin'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

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1) HAFİF TİCARİ ARAÇ, TAKLA ATTI: 3 ÖLÜ, 1'İ BEBEK 5 YARALI

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.