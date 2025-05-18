Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.
Mardin'de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mardin- Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki Mustafa Y. (3), olay yerinde hayatını kaybetti, baba Erdem Y. (33) ve anne Elif Y. (29) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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