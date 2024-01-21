Mardin\'de kaza: 6 kişi yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Yalım Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VMS 49 plakalı otomobil, kavşakta 47 ABF 267 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlardaki S.A (20), M.K (25), Z.B (23), S.B (15), R.B (55) ve A.B (57) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)