ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada yaralanan 5 kişiden Fatma Enücük (60) de kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enücük'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazada ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
TA
Son Dakika › Güncel › Mardin'de kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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