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Mardin'de Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Mardin'de Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde cuma günü kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit, dün evinde kocası Şiyar Ecevit tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alınırken, Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, kadın cinayetlerinin artmasının hepimizin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Mardin\'de Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
22.01.2024 - 14:50,
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MARDİN'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde cuma günü kız çocuğu dünyaya getiren ve dün taburcu edildikten sonra evde kocası Şiyar Ecevit (28) tarafından bıçaklanarak öldürülen Vafta Ecevit (25), toprağa verildi. Eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren gözaltındaki Şiyar Ecevit, adliyeye sevk edilirken, Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak, hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, dün taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı. Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit'in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

'ARTUKLU'DA SON 1 AYDA İŞLENEN 2'NCİ KADIN CİNAYETİ'

Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Artuklu'da işlenen 2'nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mardin'de Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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