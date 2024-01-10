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Mardin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir kuyumcuya maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kuyumcu ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin\'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
10.01.2024 - 14:07,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan, iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla ayağından yaralanan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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