Mardin\'de Mahalle Su Altında

SU ALTINDAKİ MAHALLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi'nde, sağanak sonrası su altında kalan ev ve tarım arazileri havadan görüntülendi. Görüntülerde köyün büyük bir bölümünde su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazileri, köy mezarlığı ve birçok evin avlusunun suyla kaplandığı görülüyor. Ekipler, mahallede zarar tespit çalışması başlattı.

Salih KESKİN/MARDİN,