Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 59 PZ 646 plakalı minibüs, 34 SE 0741 plakalı otomobil ile Seyitler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, B.B. (35), S.E. (56), N.F. (23), M.G. (21) ve A.Ö. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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