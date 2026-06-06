Mardin\'de Model Uçak Yarışması

Mardin'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla çocuklara yönelik model uçak uçurtma yarışması düzenlendi.

Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi sunuldu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, adliye ve denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanları ile ceza infaz personeli halay çekti.

Etkinlikte daha sonra çocuklara yönelik model uçak uçurtma yarışması yapıldı.

Yarışmada dereceye giren 9 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü ilk kez kutladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ceza infaz personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için etkinlikler, törenler, şenlikler ve yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Satranç, futbol ve masa tenisi turnuvaları, fotoğraf yarışması, doğa yürüyüşü, kahvaltılar, kermesler, konserler düzenledik. Bugün de personelimizin çocuklarını sevindirmek, mutlu etmek için model uçak yarışması ve şenlik düzenledik. Amacımız yüksek risk altında cezaevlerinde ve denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan personelimizi gerilimden, stresten kurtarmak, biraz olsun moral ve motivasyonunu yükseltmek. Bundan sonra her yıl bu etkinlikleri düzenleyeceğiz."

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürü Özge Dijle Demir, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, iş insanı Mehmet Samsa ile davetliler katıldı.