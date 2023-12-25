Mardin\'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi

Mardin'de tarihi kilisede Noel ayini yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen, kilisenin Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mum yakılarak dilek tutulan törende kadınlar korosu ilahiler okudu. Ayinde birlik ve beraberlik ile dünya barışı için dua edildi. Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahiler ve dualar okunurken, ayine katılanlar kutsandı.

Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler birbirlerinin bayramını kutladı.

Kiliseye gelen davetliler ve vatandaşlar da Süryanilerin bayramını kutladı.

Başpapaz Gabriel Akyüz yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın doğuş bayramını kutladıklarını belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere değinen Akyüz, "12 şehit verdik. Mutluluğumuzla birlikte aynı zamanda yas da tutmaktayız. Devletimizin, bütün insanlarımızın başı sağ olsun. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Gerçekten çok üzüldük." dedi.

Mardin'in yüzlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini ifade eden Akyüz, bu bayramlarının dünyada barışın egemen olmasına vesile olmasını diledi.

Akyüz, Mardin'de, bölgede ve ülkede sevginin, umudun, huzurun sürmesini temenni ettiklerini belirtti.

Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özberk ise coşkuyla kutlamaları gereken bayramı askerlerin şehit olmasından dolayı buruk bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özberk, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Bugün bizim için önemli bir gün. Bu bayramın dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kiliseye gelen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de kentte farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığına dikkati çekerek, Süryani vatandaşların Noel bayramını tebrik ettiklerini söyledi.