 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi

Mardin'de tarihi kilisede Noel ayini yapıldı.

Mardin\'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi
25.12.2023 - 13:48,
Abone Ol

Mardin'de tarihi kilisede Noel ayini yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen, kilisenin Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mum yakılarak dilek tutulan törende kadınlar korosu ilahiler okudu. Ayinde birlik ve beraberlik ile dünya barışı için dua edildi. Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahiler ve dualar okunurken, ayine katılanlar kutsandı.

Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler birbirlerinin bayramını kutladı.

Kiliseye gelen davetliler ve vatandaşlar da Süryanilerin bayramını kutladı.

Başpapaz Gabriel Akyüz yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın doğuş bayramını kutladıklarını belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere değinen Akyüz, "12 şehit verdik. Mutluluğumuzla birlikte aynı zamanda yas da tutmaktayız. Devletimizin, bütün insanlarımızın başı sağ olsun. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Gerçekten çok üzüldük." dedi.

Mardin'in yüzlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini ifade eden Akyüz, bu bayramlarının dünyada barışın egemen olmasına vesile olmasını diledi.

Akyüz, Mardin'de, bölgede ve ülkede sevginin, umudun, huzurun sürmesini temenni ettiklerini belirtti.

Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özberk ise coşkuyla kutlamaları gereken bayramı askerlerin şehit olmasından dolayı buruk bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özberk, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Bugün bizim için önemli bir gün. Bu bayramın dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kiliseye gelen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de kentte farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığına dikkati çekerek, Süryani vatandaşların Noel bayramını tebrik ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Artuklu, Mardin, Noel, Tören, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi - Son Dakika


15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03
''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

Son Dakika
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement