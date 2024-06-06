Mardin'de Ortaokul Öğrencisi Yağmur Atılmış, Kumbarasındaki Paraları Gazze'ye Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Ortaokul Öğrencisi Yağmur Atılmış, Kumbarasındaki Paraları Gazze'ye Bağışladı

Mardin\'de Ortaokul Öğrencisi Yağmur Atılmış, Kumbarasındaki Paraları Gazze\'ye Bağışladı

Mardin'de Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yağmur Atılmış, kumbarasında biriktirdiği paraları Gazze'ye bağışlamak için Türk Kızılay Artuklu Şubesi'ne başvurdu. Kızılay yetkilileri, Atılmış'ı evinde ziyaret ederek bağışını teslim aldı. Atılmış'ın bu davranışı, Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerine destek olmak için önemli bir örnek teşkil etti.

06.06.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de ortaokul öğrencisi Yağmur Atılmış, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

Merkez Artuklu ilçesinde Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yağmur Atılmış kumbarasında biriktirdiği paraları, Gazze'ye bağışlamak için Türk Kızılay Artuklu Şubesi'ne başvurdu.

Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı ve Kadın Kızılay Birimi Başkanı Zeynep Kumaç, Atılmış'ı evinde ziyaret ederek bağışını teslim aldı.

Arı, yaptığı açıklamada, Atılmış'ın biriktirdiği paraları Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerine bağışlayarak örnek bir davranış ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu davranış Kızılay camiası olarak bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım yaşanırken bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Bu zulme seyirci kalmamız mümkün değildir. Yağmur kızımızın, bu güzel davranışı dileriz ki, başkasına da emsal teşkil eder." diyen Arı, hassasiyetinden dolayı Atılmış'ı kutladı.

Atılmış ise biriktirdiği paraları Filistinli kardeşlerine göndermek istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Vedat Kaya, Artuklu, Kızılay, Mardin, Gazze, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Ortaokul Öğrencisi Yağmur Atılmış, Kumbarasındaki Paraları Gazze'ye Bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Ortaokul Öğrencisi Yağmur Atılmış, Kumbarasındaki Paraları Gazze'ye Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement