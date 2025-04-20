Mardin'de Paskalya Bayramı Kardeşlikle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Paskalya Bayramı Kardeşlikle Kutlandı

Mardin\'de Paskalya Bayramı Kardeşlikle Kutlandı

Mardin'de Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Kırklar Kilisesi'nde coşkuyla kutladı.

20.04.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde Özmen, konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Daha sonra ayine katılanlar, kilise bahçesinde bayramlaştı. Bayramlaşmaya Müslümanlar da katıldı.

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, önemli bir bayram kutladıklarını söyledi.

Bayramın bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini dilediklerini belirten Özberk, "Özellikle Gazze'de yapılan zulmün, Ukrayna- Rusya arasındaki gibi bütün savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda herkes için bütün dünya için dua ediyoruz. Barışın sağlanmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı dine mensup insanların bir arada huzur içinde yaşadığı Mardin'de bayramları hep birlikte kutladıklarını işaret eden Özberk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı'nı kutluyoruz. Dediğim gibi 4 bayramı hep birlikte Süryaniler ve Müslümanlar kardeşlik içerisinde, birbirimize saygılı bir şekilde dolu dolu kutluyoruz. Bunun bütün dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz."

Ayine katılan Süryanilerden Züheyr Özberk ise Mardin'de bayramların çok güzel geçtiğini belirtti.

Özberk, "Binlerce yıldır hep birlikte bu coğrafyada kardeşçe kutladığımız bayramı, her zaman kutladığımız şekilde ve sevinçle kutladık. Bu coğrafyada yaşamaktan memnunuz. Paskalya Bayramı'mızın tüm dünyaya, Orta Doğu'ya ve ülkemize huzur getirmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Paskalya için Rusya'dan gelen Olga Bugrimova ise kutlamaya katıldığı için kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek, "Çünkü ilk defa bunu gördüm ve çok heyecanlı hissediyorum. Çok güzel, muhteşem geçti. Görünce çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Paskalya, Güncel, mardin, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Paskalya Bayramı Kardeşlikle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:59 Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara verdi Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:06:58. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Paskalya Bayramı Kardeşlikle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement