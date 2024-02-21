Mardin\'de PKK/KCK yapılanmasına üye olan eski HDP Milletvekili Gülser Yıldırım dahil 15 sanığa hapis cezası verildi

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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın da bulunduğu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan Yıldırım ve 14 sanık katılmadı, avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, atılı suçtan beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Gülser Yıldırım, Sedat Dağ, Mesut Amak, Abdulkadir Aktaş, Erdal Irmak ve Genco Akman'a 6'şar yıl 3'er ay, Musa Alkan ve İsa Durç'a 6'şar yıl 10 ay 15'er gün, Lokman Ekenek, Davut Şahin, Nazım Kök, Ziver Gümüş, Davut Bozan, İpek Güneş ve Ayşe Bozan'a ise 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına hükmetti.