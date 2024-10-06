Mardin'de Rahvan At Yarışları Şampiyonası - Son Dakika
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Mardin'de Rahvan At Yarışları Şampiyonası

Mardin\'de Rahvan At Yarışları Şampiyonası

Mardin'de düzenlenen şampiyonada 85 binici yarıştı, kazananlara ödüller verildi.

06.10.2024 19:48
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Mardin'de "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda düzenlenen yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Zınnar Arena'da yapılan şampiyona için çevre il ve ilçelerden gelen at sahipleri ile jokeyler, yarışmadan önce kayıt yaptırdı, bir süre atlarıyla toprak pistte antrenman gerçekleştirdi.

Yarışma baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü, üçlü tay olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirildi.

Şampiyonada, üçlü ve dörtlü tay kategorilerinde Bilal Akyüz, deste kategorisinde Eyüp Baysal, küçük orta kategorisinde Ercan Pulat, büyük orta ve başaltı kategorilerinde Mehmet Aziz Özbek ve baş kategorisinde Süleyman Arık birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Alaattin Ballıbey, yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen şampiyonanın bu yıl 20'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erzurum, Ardahan, Gaziantep, Osmaniye gibi 10 ilden katılım sağlandığını ifade eden Ballıbey, yarışmayı her yıl sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

Yarışmanın sonunda kategorilerinde dereceye girenlere para ödülü ve kupaları verildi.

Programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik

Kaynak: AA

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