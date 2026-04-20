Mardin'de Sağanak Yağış Su Taşkınlarına Neden Oldu - Son Dakika
20.04.2026 16:15
Mardin Artuklu ve Kızıltepe'de sağanak yağış sonucu su baskınları yaşandı, ekipler müdahale etti.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İki ilçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Su baskını nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, ekiplerce tahliye edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, su baskını, Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

