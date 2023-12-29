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Mardin'de Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi ile 2 bin 565 öğrenci eğitim aldı - Son Dakika
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Mardin'de Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi ile 2 bin 565 öğrenci eğitim aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi kapsamında, 85 okuldan 2 bin 565 öğrenci çeşitli atölyelerde eğitim aldı. Etkinliklerde öğrencilerin el becerileri ve görsel becerileri geliştirilirken, ritim, dikkat ve koordinasyon, müzik dinletisi, halk oyunları ve geleneksel çocuk oyunları gibi etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirildi.

Mardin\'de Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi ile 2 bin 565 öğrenci eğitim aldı
29.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:41
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Mardin'de "Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi," kapsamında 85 okuldan 2 bin 565 öğrenci çeşitli atölyelerde eğitim gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi binasında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin zamanlarını verimli geçirmelerinin yanında görerek ve eğlenerek öğrenebilmelerine imkan sağlıyor.

Bu kapsamda, eğitimlerin verildiği atölyelerde öğrencilerin el becerileri kazanması, görsel becerilerini de geliştirmeleri sağlandı.

Öğrenciler, ritim, dikkat ve koordinasyon, müzik dinletisi, halk oyunları ve geleneksel çocuk oyunları ile unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluşturuldu.

Geleneksel Türk zeka oyunu mangala ile çocukların zihin dünyasının zenginleşmesinin yanı sıra animasyon gösterimleri ile çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi ile 2 bin 565 öğrenci eğitim aldı - Son Dakika
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