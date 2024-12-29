Mardin\'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

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MARDİN'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Mardin- Midyat kara yolu 10'uncu kilometresi Yeşilli ilçe çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen seyir halindeki 06 BFZ 425 plakalı otomobilin, motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, otomobili yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,