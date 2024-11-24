Mardin\'de Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: İnşaatçı Genç Yaralandı

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarla, inşaat halindeki binalardan birinden kopan sac panel, Irak uyruklu Gofan Abdülkader Madlow'un (25) başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Madlow'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenişehir Mahallesi'nde inşaattan uçan sac panel, yoldan geçen Irak uyruklu Gofan Abdülkader Madlow'un üzerine düştü. Başından yaralanarak yığılan yayanın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gofan Abdülkader Madlow, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Madlow'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınındaki inşaattan fırlayan demir parçaları, park halindeki cipin üzerine düştü. Aracın kaput bölümünde delik oluştuğu görüldü. Kızıltepe Kavşağında ise şiddetli rüzgara dayanamayan sinyalizasyon ışıkları düşerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,