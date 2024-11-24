Mardin'de Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: İnşaatçı Genç Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: İnşaatçı Genç Yaralandı

Mardin\'de Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: İnşaatçı Genç Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, inşaat halindeki bir binadan kopan sac panelin Irak uyruklu Gofan Abdülkader Madlow'un başına isabet etmesine neden oldu. Madlow hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

24.11.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarla, inşaat halindeki binalardan birinden kopan sac panel, Irak uyruklu Gofan Abdülkader Madlow'un (25) başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Madlow'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenişehir Mahallesi'nde inşaattan uçan sac panel, yoldan geçen Irak uyruklu Gofan Abdülkader Madlow'un üzerine düştü. Başından yaralanarak yığılan yayanın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gofan Abdülkader Madlow, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Madlow'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınındaki inşaattan fırlayan demir parçaları, park halindeki cipin üzerine düştü. Aracın kaput bölümünde delik oluştuğu görüldü. Kızıltepe Kavşağında ise şiddetli rüzgara dayanamayan sinyalizasyon ışıkları düşerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: İnşaatçı Genç Yaralandı - Son Dakika

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