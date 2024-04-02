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Mardin'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mardin\'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Ş.Ç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2024 14:55  Güncelleme: 14:58
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobilden seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ş.Ç, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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