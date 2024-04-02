Mardin\'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Batman'da Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi

Batman Valisi Ekrem Canalp, mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, suç olaylarının azalmasında yapılan çalışmaların etkili olduğunu belirtti. Mart ayında yakalanan 1124 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele kapsamında da birçok şüpheli hakkında işlem yapıldı ve ele geçirilen malzemeler açıklandı. Uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğü belirtildi.