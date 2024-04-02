Mardin\'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobilden seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ş.Ç, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapılan seçimlerde AK Parti ve CHP adayı eşit oy alınca seçimin kazananı bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu başkan oldu. Seçim sonuçlarına göre Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla kura çekimi yapıldı ve Azizoğlu seçimin galibi oldu.
Niğde'nin Aktaş beldesinde belediye başkanı seçilen 24 yaşındaki Kamber Türkmen, Türkiye'nin en genç belediye başkanları listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Türkmen, gençlerin enerjik ve hevesli olduğunu vurgulayarak, halkın teveccühünü kazandıklarını belirtti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 31-29 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım 13-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Batman Üniversitesi ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği Özel Eğitim Okulları tarafından düzenlenen etkinliğe, üniversite rektörü, dernek başkanı ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte resim sergisi ve piyano resitali gerçekleştirildi. Rektör, evlatlara ve öğretmenlere desteklerini ifade etti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Bavli'nin kaybolması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğü tespit edildi ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Bavli'nin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Azerbaycanlı caz piyanisti Salman Gambarov, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Gambarov'un 'Bakustic Jazz' projesiyle 5 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek konserde, Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompetçi Şenova Ülker, gitarist Cenk Erdoğan, bas gitarist Fuad Jafar ve davulcu İsgandar Alasgarov da yer alacak.
Batman Valisi Ekrem Canalp, mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, suç olaylarının azalmasında yapılan çalışmaların etkili olduğunu belirtti. Mart ayında yakalanan 1124 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele kapsamında da birçok şüpheli hakkında işlem yapıldı ve ele geçirilen malzemeler açıklandı. Uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğü belirtildi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan kesin sonuçlara göre 8 bin 291 oy alarak, yeniden başkan seçildi.
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