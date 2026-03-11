Yeniden Refah Partili Bekin: "Mardin'de Su Kesintileri Sonucunda Vatandaşlarımız Ciddi Mağduriyetler Yaşıyor" - Son Dakika
Yeniden Refah Partili Bekin: "Mardin'de Su Kesintileri Sonucunda Vatandaşlarımız Ciddi Mağduriyetler Yaşıyor"

11.03.2026 17:57  Güncelleme: 18:26
Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde süren su kesintilerinin Ramazan ve yaklaşan bayram öncesi ciddi mağduriyetlere yol açtığını açıkladı. Bekin, altyapı sorunlarına ve yetkililerin yetersiz çözüm önerilerine dikkat çekti.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 10 günü aşkın süren su kesintilerine ilişkin, "Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dikkate alındığında su kesintileri sonucunda bölgede yaşayan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Vatandaşlar tarafından son yıllarda MARSU'ya yönelik ana isale hattında artan arızalara ilişkin şikayetlere rağmen yetkililerin kalıcı bir çözüm üretememesi bölge insanını mağdur etmektedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin'de son günlerde yaşanan su kesintilerini gündeme getirdi.

Bekin, Mardin'in merkez ve ilçelerinde vatandaşların uzun süredir devam eden altyapı, yol ve su sıkıntıları yaşadıklarını söyledi. Kentin birçok noktasındaki bozuk yolların yazın toz, kışın çamur nedeniyle geçilmez hale geldiğini ifade eden Bekin, bu durumun vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini kaydetti. "Bozuk yolların bakım ve onarım çalışmaları yapılırken bir cadde bitmeden diğer caddeye geçilmesi ve tüm yolların yarım yamalak şekilde bırakılmasından dolayı vatandaşlarımız oldukça şikayetçi" diyen Bekin, turizmde önemli yere sahip kentteki bu olumsuzluğun bölgenin ekonomisini de sekteye uğrattığını savundu.

Bekin, Mardin'in ilçeleri ve diğer illerle bağlantısını sağlayacak çevre yolunun bulunmadığını belirterek, "Mardin-Kızıltepe arasındaki kara yolunda özellikle mesai saatleri giriş ve çıkışlarında yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmaktadır" diye konuştu. Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir olan Mardin ilinde özellikle son günlerde yaşanan su sorunu da dile getirilmesi gereken diğer önemli bir konudur. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) yaptığı yazılı açıklamada şubat ayı sonunda 'Beyazsu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızanın 8 Mart 2026 tarihinde giderildiğini ancak 09 Mart 2026 tarihinde ana isale hattında yeni bir patlamanın meydana geldiğini ve arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı kamuoyuna bildirilmiştir. Ancak Mardin'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 10 günü aşkın bir süredir su kesintileri yaşandığına ilişkin şikayetler giderek artmıştır."

"Sürecin zamana bırakıldığı çok açık görülmektedir"

Yaşanan su kesintilerine su şebeke hattı üzerinde sıklıkla meydana gelen arızalar sebep gösterilirken özellikle Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde günlerdir yaşanan su kesintisi halkın en temel ihtiyaçlarını bile karşılamasını imkansız hale getirmiştir. Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dikkate alındığında su kesintileri sonucunda bölgede yaşayan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Vatandaşlar tarafından son yıllarda MARSU'ya yönelik ana isale hattında artan arızalara ilişkin şikayetlere rağmen yetkililerin kalıcı bir çözüm üretememesi bölge insanını mağdur etmektedir. Bölgede isale hattının sık sık patlaması, temiz su altyapı sorununun kronik hale geldiğini çok açık ortaya koymaktadır.

Mardin il ve ilçelerinde yaşanan altyapı, yol ve su sorununa yönelik olarak vatandaşlarımızın sorunlarını ilgili bakanlıklara yazılı soru önergeleri ile sorarak sorunları gündeme taşıdık. İlgili bakanlıkların sorunların acilen çözüm için harekete geçmelerini talep ettik. Ancak ilgili Bakanlıklardan gelen yazılı cevaplar şunu göstermektedir ki sorunların çözümüne yönelik olarak hızlı hareket edilmediği, sürecin zamana bırakıldığı çok açık görülmektedir. Yerel yönetim başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının Mardin ilinde alt yapı, yol ve temiz suya erişim sorununa yönelik yıllardır süren mağduriyetin bir an önce gidermek için tüm imkanlarını kullanması en temel vazifelerin başında gelmektedir."

Yerel Haberler, Milletvekili, Doğan Bekin, Kızıltepe, Artuklu, Ekonomi, Güncel, Mardin, Refah, Çevre

