Mardin'de Tarihi Silüeti Koruma Çalışmaları Başladı

Mardin'de tarihi silüeti bozan yapılar yıkılıyor

MARDİN - Mardin'de tarihi dokuyu koruma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin eşsiz tarihi silüetini bozan betonarme yapılar, yıkım kararları doğrultusunda ortadan kaldırılıyor.

Bu kapsamda, sit alanı içinde yer alan ve tarihi dokuyu gölgeleyen betonarme yapıların yıkımına başlandı. İlk etapta, tarihi Birinci Cadde üzerindeki Ulu Cami yanında bulunan yapılar yıkılıyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen yıkım çalışmalarını, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ yerinde takip etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Arpağ, "Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız tarihi dönüşüm projesinin önemli bir ayağını gerçekleştirmek üzere buradayız. Malumunuz, koruma amaçlı uygulama imar planı içerisinde daha önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Belediye Encümenimizin aldığı kararlar doğrultusunda 240 bina için yıkım kararı alınmıştı. Geçmiş dönemde 49 yapı ve 192 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik" dedi.

Şahin Arpağ, "Bugün de burada, Ulu Cami minaremizin görüntüsünü engelleyen ve Mardin'den uzaktan çekilen tüm fotoğraflarda kötü görünen, Ulu Cami Mahallesi 418 ada 3 ve 2 no'lu parsellerde bulunan eklentilerin yıkımı için bulunuyoruz. Mevcut yıkacağımız yapı, 2 katı tescilli bir kültür varlığı. Ancak sonradan üzerine yapılan 2 katlık niteliksiz betonarme eklenti yapılmış. Bugün bu 3. ve 4. katın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 175 metrekarelik betonarme eklentiyi kaldıracağız," ifadelerini kullandı.

Mardin'in bir açık hava müzesi olması yönünde önemli adımlar attıklarını vurgulayan Arpağ, "Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak, betonarme eklentilerin yıkılması başta olmak üzere Birinci Caddenin yayalaştırılması, tarihi çarşıların canlandırılması, tarihi çeşmelerin ve ibadethanelerin restorasyonu gibi çalışmaları başlattık. Mardin önemli bir yere geldi. Üzerine katarak kötü görünen betonarme eklentileri yıkma hedefimiz var. Tahminimiz 240 tespitli yapı dışında takriben 1000 yapı daha var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu işi sürdürmeye kararlıyız. Bugün de dediğim gibi özellikle Ulu Cami minaresi ve kubbesini engelleyen bu yapının son iki katını temizliyoruz. Çalışmalarımıza hiç hızlı bir şekilde devam edeceğiz çünkü gerçekten Martin bir açık hava müzesi olacak. Bu konuda iddialıyız" dedi.

Yıkımı gerçekleştirilen binanın sahibi Ahmet Sincar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Daha önce bu evde oturuyorduk, çocukluğum burada geçti. Bina 45-50 yıllık. Mardin'de ve Ulu Cami'nin görüntüsünü bozduğu için, sağ olsun belediyeyle görüştük ve yıkımını gerçekleştiriyorlar. Üzülsek de mutluyuz da; mutluluğumu da belirtmek istiyorum. Çünkü en azından Mardin şehri, Ulu Cami minaresi ve kubbesiyle görüntülere daha iyi yansıyor. Mardin Kalesi daha güzel bir şekilde görünüyor" dedi.