Mardin'de Tarıma Ekipman Desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Tarıma Ekipman Desteği

Mardin'de Tarıma Ekipman Desteği
15.04.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de mevsimlik tarımsal projeye ekipman desteği verildi, tören düzenlendi.

Mardin'de Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Arı Yetiştiricileri Birliğine ekipman desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılay uygulama ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle hazırlanan, Adana, Bursa, Hatay, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da yürütülen proje kapsamında Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, yetiştiricilerin birçok alanda desteklendiğini söyledi.

Kırsal alanda tarım işçilerinin istihdamına yönelik birçok program olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Sayın Bakanımız ile 2024 yılında bir hayvancılık vizyonu ortaya konuldu. Bununla ilgili birçok proje ve çalışma hayata geçirildi. Bu vizyon projelerle hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan varlığımızda artışlar meydana geldi. Son 3 senede büyükbaş hayvan varlığımız 17,5 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız 58,5 milyon başa ulaştı. Bu bizim için sevindirici. Bu proje ile de bu vizyona uygun bir proje hayata geçirilmiş oldu." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş de ekipmanların hibe olarak verildiğini aktardı.

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörü Eda Çok Öztürk de projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ellerinden geldikçe daha fazla birliğe destek olmayı istediklerini ifade etti.

UNDP temsilcisi ve program yöneticisi Arzu Karaarslan Azizoğlu da proje hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ile sözleşme imzalandı, ekipmanlar teslim edildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılay, Mardin, Güncel, Tören, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 21:09:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.