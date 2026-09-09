Mardin’de TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması başladı

MARDİN'de düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, 30 finalist takım ve 410 öğrencinin katılımıyla başladı. Açılışta konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Milli Teknoloji Hamlesi, 'Tam Bağımsız Türkiye'nin en güçlü teminatı iken dünyaya mührümüzü vuracağımız TEKNOFEST kuşağı, 'Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü olmaya devam edecektir" dedi.

ASELSAN yürütücülüğünde, Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması, Artuklu Fuar Alanı'nda başladı. 12 Eylül'e kadar sürecek yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden gelen 30 takım ve 410 öğrenci katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmanın açılış törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, T3 Vakfı Mardin Sorumlusu Emine Eryağma, ASELSAN Proje Yöneticisi Muhammet Hakan Horzum ve davetliler katıldı.

'410 YÜREKLİ GENCİ AĞIRLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Açılışta konuşan Vali Akkoyun, TEKNOFEST gençliğinin Türkiye'nin teknoloji alanındaki geleceğinde önemli rol üstlendiğini belirterek, "Bugün Fatih'in karadan gemileri yürüten stratejik zekasını ve fetih ruhunu, Yavuz'un kararlılığını, Kanuni'nin adalet anlayışını, Sultan Abdülhamid Han'ın çağının ötesini gören ileri görüşlülüğünü, Çanakkale'de Mehmetçiğimizin vatan sevgisini ve fedakarlığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini TEKNOFEST gençliği, gayretiyle ve emeğiyle ürettiği İHA ve SİHA'larımızdaki sistemlerde yeniden tezahür ettirmektedir. İşte bütün bu gayretlerin, bütün bu heyecanın ve bütün bu emeğin adı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Bu hamle, kendi geleceğine yön verebilen, kritik teknolojilerde başkasına muhtaç olmayan, bilgiyi ve bilimi değere dönüştürerek küresel dengeleri değiştiren 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealidir. Milli Teknoloji Hamlesi, 'Tam Bağımsız Türkiye'nin en güçlü teminatı iken dünyaya mührümüzü vuracağımız TEKNOFEST kuşağı, 'Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla parkurlarda mücadele ediyor. YEKTA Takımı Mekanik Birim Kaptanı Ömer Demirel, geliştirdikleri aracın yarışmadaki parkuru tamamlamak üzere tasarlandığını belirterek, "İlerleyen dönemlerde bunun gelişmiş hali savunma sanayisinde, arama kurtarma faaliyetlerinde veya daha birçok alanda kullanılabilir" dedi.

Kılavuz TAISAT Takımı Kaptanı Volkan Efe Ateş de yarışma için paletli bir araç geliştirdiklerini ifade ederek, "Arkamızda gördüğünüz tank, paletli bir sistem. Yaklaşık 450 kilo ağırlığında, 500 newton metre tork üretiyor. İddialıyız. Bir aksilik olmazsa başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TUĞRA Takımı Kaptanı Sait Öztürk ise yaklaşık 500 takımın başvurduğu yarışmada son 30 takım arasına kaldıklarını belirterek, "Büyük bir organizasyondayız. Son 30'a kalmak bizim için çok heyecan verici. Hedefimiz birinci olmak. Bu yönde tüm çabamızı göstereceğiz" dedi.