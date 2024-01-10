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Mardin'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ve otomobillere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ve otomobillere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'de bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ile park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.01.2024 - 17:16,
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MARDİN'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ile park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DDP 41 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse, ardından park halindeki 2 otomobil ve bir iş yerinin camekanına çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar ve iş yerinde hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)A)

Mardin\'de TIR\'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ve otomobillere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ve otomobillere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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