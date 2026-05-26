Mardin'de Trafik Denetimleri Artıyor

MARDİN'de Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğuna karşı polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kent genelinde bayram tatili süresince 2 bin 129 personelin görev yapacağını belirten Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki trafik denetimlerini sıklaştırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere yol kontrol noktaları ile kent giriş ve çıkışlarında uygulama yapan ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve dikkatli araç kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde, şehirlerarası otobüs şoförlerine alkollü araç kullanımının tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla TÜBİTAK tarafından geliştirilen alkol simülasyon gözlüğü kullandırıldı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gazetecilere açıklama yapan Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde 2 bin 129 personelin görev yapacağını söyledi.

'YOĞUN BİR TURİZM HAREKETLİLİĞİ BEKLİYORUZ'

Kentin tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Kürkçü, "Turizm sezonunun açılması ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğun bir turizm hareketliliği beklenmektedir. Buradan tüm Mardinli hemşehrilerimize ve ilimize gelecek misafirlerimize seslenmek istiyorum. Öncelikle başta Mardinli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kazaların yaşanmadığı, canlarımızı yitirmediğimiz, sevdiklerimize güvenle kavuşacağımız bir bayram diliyorum. Bu minvalde tüm vatandaşlarımızdan; yola çıkmadan önce, yolculuğa başlamadan önce araçların bakımlarını yaptırmalarını, trafikte sabırlı olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, kaza ve arıza gibi hallerde gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını, aşırı hız yapmamalarını, seyir halinde telefon ile meşgul olmamalarını, alkollü araç kullanmamalarını, şerit izleme, değiştirme ve kavşak kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve yolculuk esnasında emniyet kemeri ve diğer güvenlik ekipmanlarını mutlaka kullanmalarını özellikle istirham ediyorumö dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,