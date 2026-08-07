Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Artuklu'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırsal Kumlu Mahallesi'nde 34 PN 5338 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen Bayram Ö. (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.
Kaynak: AA
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