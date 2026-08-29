Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Mardin'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrulmuş, 3 kişi yaralanmıştır.
Mardin'de yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Dörtyol mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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