Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrulmuş, 3 kişi yaralanmıştır.

Mardin'de yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Dörtyol mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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