Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 M 6022 plakalı minibüs ile 16 AYC 041 plakalı hafif ticari araç, kırsal Işıkyaka Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Ş.Y. (50), A.Y. (18), O.B. (44), M.D. (18) ile E.O. (38) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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