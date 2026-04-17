Mardin'de Turizm Haftası Başladı

17.04.2026 17:59
Mardin'de 50'nci Turizm Haftası açılışında yabancı turist sayısında artış müjdesi verildi.

MARDİN'de düzenlenen 50'nci Turizm Haftası etkinliklerinin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, 2026'nın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısında bir artışın yaşandığını söyledi.

Mardin Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 50'nci Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nde yapılan 'Turizm Sektör Paydaşları Buluşması'na Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Kültür ve Turizm İl Müdürü Vural Güngör, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR'

Buluşmada konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Uzak Doğu ülkelerine yönelik stratejik hamlelerin meyvelerini vermeye başladığını, 2026'nın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısında artışın yaşandığını belirtti. Kurt, "Özellikle konaklama anlamında geçmiş yıllara göre yüzde 30 bandında bir artış var. Sayın Valimizin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destekleriyle Uzak Doğu ülkeleriyle iletişime geçtik. Kültür turizmine en çok ilgi gösteren kitle Japonya, Çin ve Güney Kore'den geliyor. Geçtiğimiz günlerde Çin Büyükelçisini ve beraberindeki heyeti Mardin'de ağırladık, verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Şimdi de yeni atanan Güney Kore Büyükelçisi ile bir araya gelmeyi planlıyoruz. Sadece bu ülkelerle de sınırlı kalmıyoruz; Malezya ve Endonezya gibi Müslüman nüfusa sahip ve bölgemize ilgi duyabilecek ülkelerle de bir araya gelmeyi planlıyoruz. 2026 yılının ilk 3 aylık verilerine baktığımızda yabancı turist sayısında bir dalgalanma var" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ; MARDİN'İ ULUSLARARASI ALANDA TURİZM MARKASI HALİNE GETİRMEKTİR'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Vural Güngör ise, "Geride bıraktığımız 2025 yılı Mardin için turizm verilerinde rekorların geldiği bir yıl olmuştur. 1 milyonun üzerinde geceleme ve günübirlik ziyaretçilerimizle birlikte toplam 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan şehrimiz, turizm verilerinde bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında bir büyüme sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte hedefimiz; Mardin'in sahip olduğu kültürel mirası koruyarak, turizm çeşitliliğini ve nitelikli turist sayısını artırmak, konaklama süresini uzatmak ve Mardin'i ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir turizm markası haline getirmektir. Bu doğrultuda dijital tanıtım faaliyetlerinden, altyapı yatırımlarına, eğitim çalışmalarından destinasyon yönetimine kadar pek çok alanda Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Turizm Haftası, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Ekonomi, turist, Mardin, Kültür, Güncel, Son Dakika

Advertisement
