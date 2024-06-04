Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Mardin\'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

04.06.2024 13:48
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Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda, çocukların çizdiği resimler ile sanatçıların atık malzemelerden yaptığı heykeller sergilendi.

Bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yaptığı ürünlerin de sergilendiği etkinlikte, hafta kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Vali Tuncay Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Çevre Haftası'nda çevre bilincini oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Özellikle çocuk ve gençlere çevre bilincinin aşılanması ve bunun sürdürülebilir hale gelmesini önemsediklerini kaydeden Akkoyun, "Bu hafta vesilesiyle üzerinde özellikle durmamız gereken konu sıfır atık. Sıfır Atık Projesi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye'de kabul gören, sonuçları itibarıyla da aldığı ödülle uluslararası anlamda örnek olan bir proje. Amaç öncelikle çevrenin korunması ve devamında da israfın önlenmesidir." dedi.

Bütün kamu kurumlarının Sıfır Atık Projesi çerçevesinde çalışmalarını titizlikle yapmaları noktasında sürekli uyarılarda bulunduklarını belirten Akkoyun, bu bilincin oluşmasına önemli katkıda bulunmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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