Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 550 gram skunk ele geçirildi ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.02.2024 10:51
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 550 gram skunk ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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