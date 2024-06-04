Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mardin'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.06.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MARDİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İlçelerdeki 28 adreste 290 polisin katıldığı ve drone kullanılan operasyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Mardin, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:05 Ateşkes bilmecesi Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze’ye oluyor Ateşkes bilmecesi! Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze'ye oluyor
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 01:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement