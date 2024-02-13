Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 29 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin evinde ise 47 uyuşturucu hap, 5.60 gram toz esrar ve 0.28 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

13.02.2024 11:29
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 29 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin evinde de, 47 uyuşturucu hap, 5.60 gram toz esrar ve 0.28 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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