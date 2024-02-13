Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakat yok

Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi.