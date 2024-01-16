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Mardin'de yabancı plakalı cipte gerçekleşen silahlı saldırı davası devam ediyor - Son Dakika
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Mardin'de yabancı plakalı cipte gerçekleşen silahlı saldırı davası devam ediyor

Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart'a erteledi. İddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları isteniyor.

Mardin\'de yabancı plakalı cipte gerçekleşen silahlı saldırı davası devam ediyor
16.01.2024 - 17:29,
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Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D'nin katılmadığı duruşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, Türk adaletine güvendiklerini belirtti, sanıkların en üst seviyeden cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Faris A. ve Abdullah K'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'de Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak'ta, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de yabancı plakalı cipte gerçekleşen silahlı saldırı davası devam ediyor - Son Dakika
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