Mardin\'de Yaşlılara Bayram Öncesi Temizlik

Mardin'de, bayram öncesinde yaşlı bireylerin evlerinde temizlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yaşlı Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere yönelik bayram öncesi çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekipler yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti. Evlerinde temizlik yapılan yaşlıların kişisel bakım ihtiyaçları da karşılandı.

Daire başkanı Seçkin Mataracı, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mataracı, vatandaşların daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri amacıyla evde destek ve bakım hizmetlerinin belirli programlar dahilinde devam edeceğini belirtti.