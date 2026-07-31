Mardin'de Yeni Doğan Bebek Destek Çantaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Yeni Doğan Bebek Destek Çantaları

Mardin\'de Yeni Doğan Bebek Destek Çantaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de evlilik kredisiyle evlenen ailelere yeni doğan bebek destek çantaları dağıtılmaya başlandı.

Mardin'de evlilik kredisi desteğinden yararlanarak evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere yönelik yeni doğan bebek destek çantaları hazırlanmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik kredisi desteğinden yararlanarak evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere yönelik yeni doğan bebek destek çantaları hazırlanıyor.

Proje kapsamında, Mardin İnsani Yardım Derneği (İHH) ile Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"Çocuk Rızkıyla Doğar" temasıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni kurulan ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

İşbirliği kapsamında hazırlanan destek çantaları, belirlenen standartlara uygun şekilde tasarlanarak ailelere ulaştırılıyor.

Çantalarda yeni doğan bebeklerin temel bakım ihtiyaçlarına yönelik sıvı sabun, kadın hijyen kiti, bebek bezi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek zıbını, emzik, bebek tırnak makası, bebek battaniyesi ve dijital ateş ölçer gibi ürünler yer alıyor.

Proje ile ailelerin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması, çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumda aile kurumuna yönelik sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan destek çantaları, bazı ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Kaynak: AA

Evlilik, Mardin, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Yeni Doğan Bebek Destek Çantaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
ABD’de şiddetli ishale yol açan “siklosporiyazis“ vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
Katy Perry’ye konserde “yanlış yön“ sürprizi Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 17:03:37. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Yeni Doğan Bebek Destek Çantaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.