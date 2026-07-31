Mardin\'de Yeni Doğan Bebek Destek Çantaları

Mardin'de evlilik kredisi desteğinden yararlanarak evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere yönelik yeni doğan bebek destek çantaları hazırlanmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik kredisi desteğinden yararlanarak evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere yönelik yeni doğan bebek destek çantaları hazırlanıyor.

Proje kapsamında, Mardin İnsani Yardım Derneği (İHH) ile Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"Çocuk Rızkıyla Doğar" temasıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni kurulan ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

İşbirliği kapsamında hazırlanan destek çantaları, belirlenen standartlara uygun şekilde tasarlanarak ailelere ulaştırılıyor.

Çantalarda yeni doğan bebeklerin temel bakım ihtiyaçlarına yönelik sıvı sabun, kadın hijyen kiti, bebek bezi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek zıbını, emzik, bebek tırnak makası, bebek battaniyesi ve dijital ateş ölçer gibi ürünler yer alıyor.

Proje ile ailelerin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması, çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumda aile kurumuna yönelik sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan destek çantaları, bazı ailelere ulaştırılmaya başlandı.