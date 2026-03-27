Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Yoğun Sis Trafiği Zorlaştırdı

27.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de görüş mesafesi 15 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı, polis trafiği yönlendirdi.

MARDİN'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Mardin'in tarihi ilçesi Artuklu'da öğleden sonra etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen ve tarihi yapıların bulunduğu 1'inci caddede sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler, araç farlarını yakıp düşük hızda ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

'MARDİN HER MEVSİM GÜZEL'

Tur rehberi Zafer Poyrazoğlu, "Misafirlerim Trabzon'dan geldiler. İlk defa Güneydoğu'yu, Mardin'i görüyorlar. Tabii yoğun bir sisle karşılaştılar. Ama Mardin, her şeyiyle ve her mevsim güzeldir. Gizemli bir ortam oldu aslında. Mardin'i sadece yaz veya baharlarda değil de her mevsimde görülebileceğini göstermeye çalışıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Mardin, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:51:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.