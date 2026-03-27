Mardin'de Yoğun Sis Trafiği Zorlaştırdı

MARDİN'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Mardin'in tarihi ilçesi Artuklu'da öğleden sonra etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen ve tarihi yapıların bulunduğu 1'inci caddede sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler, araç farlarını yakıp düşük hızda ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

'MARDİN HER MEVSİM GÜZEL'

Tur rehberi Zafer Poyrazoğlu, "Misafirlerim Trabzon'dan geldiler. İlk defa Güneydoğu'yu, Mardin'i görüyorlar. Tabii yoğun bir sisle karşılaştılar. Ama Mardin, her şeyiyle ve her mevsim güzeldir. Gizemli bir ortam oldu aslında. Mardin'i sadece yaz veya baharlarda değil de her mevsimde görülebileceğini göstermeye çalışıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,