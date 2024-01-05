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Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde vatandaşların güvenli ve düzenli bir yaşam sürdürebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, sağlıklı gıda tüketimi, hijyen standartlarına uygunluk ve dini duyguların istismarı gibi konularda titizlikle kontrol yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor
05.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimleri sürdürüyor.

Zabıta ekipleri vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla şehir merkezi ve tüm ilçelerde denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, özellikle sağlıklı gıda tüketimine yönelik denetimleri sıklaştırarak, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor.

Ekipler aynı zamanda vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler ile taksi ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerine de titizlikle devam ediyor.

Kaynak: AA
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