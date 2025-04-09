Mardin'de Zeytin Ağaçları için Hayati Mücadele - Son Dakika
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Mardin'de Zeytin Ağaçları için Hayati Mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesindeki zeytin üreticilerini tehdit eden zeytin dal kanseri ile mücadele için havadan ve karadan ilaçlama çalışmalarına başladı. Çiftçilere destek vererek tarımsal üretimi korumayı hedefliyor.

09.04.2025 17:12
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Mardin'de zeytin ağaçları için hayati müdahale

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Derik ilçesinde zeytin üreticilerini tehdit eden "zeytin dal kanseri" ile mücadelede hem havadan hem de karadan büyük bir titizlikle ilaçlama yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kudbettin Yavuz, Derik ilçesinde zeytin dal kanseriyle mücadele kapsamında ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu konuda uzman mühendis İzmir Zeytin Araştırma Enstitüsü'nde eğitime gönderdiklerini ifade eden Yavuz, "Eğitim sonrası çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Şu anda sahada aktif olarak ilaçlama yapılıyor" dedi.

Derik ilçesinde 30 dönüm arazisinde yaklaşık 500 adet zeytin ağacı bulunan üretici Ömer Ateş, zeytinciliğin bölgede bir ata mesleği olduğunu kaydetti. Derik'te atalarından kalma zeytinliklerinin olduğunu belirten Ateş, "Ağaçlarımız 50-60 yaşlarında ve bazıları 100 yaşını geçmiş. Mardin zeytini, özellikle de Halhal çeşidimiz, 2020 yılında Londra Zeytin Yarışması'nda altın ödül alarak kalitesini dünyaya kanıtladı. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'un destekleriyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından zeytin kök dalı hastalığına karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Dronlarla havadan, işçiler ve traktörlerle karadan yoğun bir çalışma var. Emeği geçen herkese minnettarız" ifadelerinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin önemli bir merkezi olan Derik'teki zeytin ağaçlarını hastalıklardan koruyarak, bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve Derik Zeytini'nin ulusal ve uluslararası alandaki marka değerini korumayı hedefliyor.

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Kaynak: İHA

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